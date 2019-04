Problema a la vista

Carmen ya está terminando su etapa de la niñez y comienza a mostrarse de lleno dentro de la adolescencia, con todas las cosas que eso implica. Por su parte Pati se preocupa de aparentar ser un poco mayor, quizá por ver a su hermana hablar por teléfono con sus amigas y en definitiva “hacer cosas de mayores”. Luisillo cada vez es más responsable y autónomo, pero sigue siendo ese niño que cuando le interesa algo, le presta toda su atención hasta que descubre otra cosa que le despierta más interés. Ahora estamos en la fase de la semana santa y sus procesiones, es un auténtico experto. Sólo se preocupa de saber más y más.

En cuanto a la peque le pasa todo lo contrario, aunque intente disimularlo porque es una niña muy evolucionada para su edad, se empeña en hacernos ver que aún es demasiada pequeña para seguir siendo el centro de atención. Nos hace mucha gracia a su padre y a mí, ver cómo actúa en el papel de bebé cuando es “más lista que el hambre”. Y sobre todo lo hace porque se empeña en dormir con nosotros en la cama.

Reconozco que lo hemos hecho mal y no sabría decir cuando, pero hubo un momento que tanto Ana como nosotros nos acostumbramos a dormir con ella en la cama. La comodidad de no levantarse varias veces a consolarla ha derivado en un auténtico problema que sinceramente no sé cómo solucionar. A ver, nos encanta dormir con ella, pero sabemos que no es lo mejor ni para ella ni para nosotros. Es un tema que hablo mucho con la peque, e intento mentalizarla de que más pronto que tarde se tiene que terminar, pero las caritas que pone son tremendas.

Dicho en otras palabras, no se le pasa por la cabeza ni por asomo irse a dormir a su cama. Se me ocurre aprovechar el paso al “cole de mayores” y explicarle que los niños mayores ya no pueden dormir con sus papás. Espero que sepamos hacerlo bien y sobre todo que no sufra, porque sabemos que cuanto más tiempo pase será peor. En esta ocasión soy yo la que espera con ansias vuestros consejos.

