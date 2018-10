Preparada para contrarrestar los constipados

Pues bien, esta es la época del año que menos me gusta y donde estoy más en alerta para evitar que nuestros pequeños se pongan malitos con facilidad.

En Granada la temperatura varía mucho desde la hora que salimos de casa para la guarde o el colegio y la hora de recogerlos, por eso es importante para mí que vayan calentitos, pero que eso no signifique que estarán sudando toda la mañana cuando estén en clase con la calefacción. Me gusta avisar en la Guarde que le quiten a Ana alguna prenda a lo largo de la mañana, por suerte los wassuup a las 'seños' funcionan muy bien.

Tengo muy claro sobre todo con la pequeña, que en la guardería los resfriados, catarros, tos, alguna infección de garganta, estará a la orden del día, pero este año me gustaría llevarlos mejor, y que no encadenaran un catarro tras otro, como sucedió hasta que llego la primavera.

La semana pasada ya hicimos el cambio de armarios, guardamos la ropa de verano y los llenamos de ropa de invierno, camisetas térmicas interiores, jerseys, sudaderas, y abrigos. La abuela además nos ha comprado muchos pijamas especialmente gustosos y confortables, porque en esta casa los peques tienen la mala costumbre de destaparse, por mucho que el papi de la casa se levante a taparlos varias veces, en eso en maniático, siempre amanecen como ellos más cómodos se encuentran. En esto la genética debe ser muy importante porque los cuatro amanecen casi siempre destapados. También estamos intentando que no falte el zumo de naranja en los desayunos para tener 'muchas vitaminas', esta frase la repetimos mucho para que se lo terminen cada día.

La realidad es que por mucho que nos empeñemos al final es ley de vida pasar por algún día de fiebre y de médicos. Para ello tenemos en casa porque no falta en todo el año, más aún ahora el Dalsy, Junifen, Paracetamol, los jarabes y gotitas para la tos, etc…

Estos años me han hecho aprender a ver los síntomas antes, detectar la fiebre con un beso y a saber simplemente por un estado de ánimo si la pequeña o sus hermanos se van a poner malitos. Imagino que eso os pasará a todas y la verdad es que tranquiliza bastante, porque me puedo anticipar a muchas cosas. Esa primera batalla "ya la he ganado".