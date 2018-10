Preguntas y respuestas sobre el parto

Quizás haya muchas mujeres que no le den importancia a este momento, o directamente no les surjan tantas dudas. No obstante, he considerado oportuno hacer esta entrevista para las que sí necesitéis más información sobre el tema, o simplemente os alivie o ayude volver a escucharlo de la mano de Amira (@ginecologa).

Quiero aprovechar para darle las gracias por compartir este ratito conmigo. ¿Cuándo sabemos que estamos de parto? ¿Contracciones cada cuánto tiempo? ¿Puedo programar una cesárea? ¿Epidural sí o no? ¿Cuándo es aconsejable ponerla? ¿Fórceps?... Espero que os guste y os sea de ayuda. Gracias un día más por estar aquí conmigo.