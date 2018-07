20 preguntas sobre mi embarazo

1. ¿Cuánto tiempo tardé en quedarme embarazada?

- Un año y cuatro meses.

2. ¿Cuándo supe que estaba embarazada?

- En la cuarta semana de embarazo.

3.¿En qué semana escuché el corazón de mi bebé?

- A la sexta semana ya puede escuchar el corazón de mi hija junto a mi marido, mi madre, mi hermana y mis tres patitos.

4.¿Cuándo supe que era niña?

- En la semana 8 ya sabía que era niña. Fui un poco impaciente y me hice una prueba de sangre para saberlo.

5. ¿Qué nombres tenía pensado ponerle si era niño? ¿Y si era niña?

- Si era niño tenía claro que sería Martín. En casa de mi marido ese nombre es muy querido y a mí siempre me había parecido un nombre precioso.

- Si era niña lo teníamos más complicado. Yo quería Martina, Carla, Carlota, Gabriela… Y mi marido otros completamente diferentes.

6. ¿Por qué decidimos llamarla Ana?

- Es un nombre sencillo y bonito. Además tenemos muchas amigas y familiares a las que queremos muchísimo que se llaman Ana.

7.¿Cuántos kilos engordé en mi embarazo?

- Once kilos.

8.¿Cuidé la alimentación?

- Tomaba comidas y cenas muy sanas, pero los helados y dulces eran el postre de cada comida.

9.¿Tuve algún antojo?

- No. Aunque quizás me apetecía más un vaso de leche.

10.¿Cuánto duró mi embarazo?

- 40 semanas

11.¿Cuántas horas duró mi parto?

- 20 horas una vez roto aguas, dilatación y expulsión.

12.¿Con cuántos kilos nació y cuánto midió?

- Pesó 3 kilos 490 gramos y midió 51 centímetros.

13.¿Epidural?

- Sí. Y no sabéis cuanto me alegro de ello.

14.¿Fue cesárea o parto natural?

- Cesárea. Anita decidió colocar su mano y carita de manera que era imposible salir de manera natural.

15. ¿Con cuántos años tuve a Ana?

- 24 años. Al mes siguiente cumplía 25.

16.¿A qué hora nació?

- A las 20.40.

17.¿Quién estaba conmigo durante el parto?

- Mi padre. Al ser cirujano le dejaron entrar a quirófano. Mi madre y mi marido nos esperaban ansiosos fuera.

18.¿Cuántos meses di el pecho?

- 8 meses. Me hubiese encantado darle mucho más tiempo pero fue la propia Ana la que decidió dejarlo.

19.¿Ser madre era tal y como me imaginaba?

- MEJOR.

20.¿Cambió mi vida con el nacimiento de mi hija?

- La llegada de un hijo siempre cambia nuestras vidas. Nos llenan de felicidad, y nos hacen madurar. No es un camino de rosas, como muchas veces he dicho, pero si es una experiencia única y un regalo que nos da la vida.

