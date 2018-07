Planeando la Navidad

En este Post quiero comentaros la idea que tenemos este año en casa sobre lo que solemos hacer en esas fechas y explicaros un poco lo que significa la Navidad para nosotros.

En un “visto y no visto” nos hemos plantado a las puertas de la época más bonita del año | The Photoholic by Maquica Entrala del Valle

En primer lugar, me gustaría señalar la importancia que en casa le damos a unas fechas tan importantes, las vivimos principalmente como lo que son, una fiesta cristiana donde celebramos algo tan importante como el nacimiento del niño Jesús.

De aquí a unas semanas, empezaremos a adornar la casa | The Photoholic by Maquica Entrala del Valle

De aquí a unas semanas, empezaremos a adornar la casa. Este año nos hace especialmente mucha ilusión, ya que será el primero en el que Anita colabore con sus hermanos en ello. En casa colocamos cada año, un belén muy simpático, con todos los detalles que se nos ocurren, con un río de papel de aluminio, musgo que compramos, con montañas hechas de papel de periódico y con una gran nevada que a Luis le encanta hacer con harina. Nos encanta ver como los peques siguen las órdenes de su hermana mayor, para ir acercando cada día un poco más a sus Majestades los Reyes Magos de Oriente hacia el Portal. A nosotros en casa sólo vienen los Reyes Magos, y para los niños es el día más bonito del año. Mi marido sigue la tradición de su casa, y en nochebuena toda la familia da los “aguinaldos”, dinerillo que los peques guardan para comprarse lo que ellos quieran, y para conseguirlos cada uno tiene que hacer algo, como cantar una canción, recitar una poesía, o como algún sobrino hacer algún truco de magia.

Este año nos hace especialmente mucha ilusión: el primero en el que Anita colabore con sus hermanos en ello | The Photoholic by Maquica Entrala del Valle

En casa la Navidad es también reencontrarse con la familia, con grandes reuniones. En casa de mis suegros nos juntamos 30 personas entre los abuelos, los tíos y los sobrinos, y en mi casa que somos menos intentamos reunir también a la familia. Los niños adoran a sus primos y se pasan el año esperando estas fechas. Es tradición la salida al cine con ellos.

A nosotros en casa sólo vienen los Reyes Magos, y para los niños es el día más bonito del año | The Photoholic by Maquica Entrala del Valle

Este año tenemos pensado también algún viaje, a pasar un fin de semana en alguna ciudad de España, aún no la tenemos decidida, pero seguramente sea a Madrid para verla en Navidad, es algo que tenemos pendiente desde hace varios años.

Mi marido sigue la tradición de su casa, y en nochebuena toda la familia da los “aguinaldos | The Photoholic by Maquica Entrala del Valle

Es inevitable mientras nos vamos poniendo más abrigo, pensar en esos días, en casa ya la estamos esperando, y conforme se vayan acercando os iré contando mejor los planes de casa. Como siempre, gracias por estar ahí, y hasta la semana que viene.

En casa la Navidad es también reencontrarse con la familia, con grandes reuniones | The Photoholic by Maquica Entrala del Valle