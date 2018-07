¿Mi pequeña sin pañal?

En su guardería acaban de empezar a ponerla en un orinal para ir enseñándole poco a poco a pedir hacer sus necesidades.

A mí me parecía muy pronto pero enseguida comprendí que estaban en lo cierto y que sorprendentemente ya es habitual que la pequeña pida que le quitemos el pañal para sentarse en el baño. La primera vez ocurrió en casa hará unas semanas, y la fiesta que organizamos entre besos y aplausos de sus papás y sus hermanos fue tremenda, de hecho estuvo todo el resto del día insistiendo sin conseguir volver a hacerlo, tan sólo con la finalidad de vernos tan felices de nuevo y pendientes de ella. El caso es que al igual que en la guardería ya tenemos en casa también su orinal, y cada vez lo pide más habitualmente. Además regularmente siguiendo los consejos de papá que ya tiene experiencia de los mayores de la casa, la pongo algunas veces al día para que ella se vaya acostumbrando, cuando se escucha caer el pipí su cara lo dice todo.

Está claro que hasta verano que llega el buen tiempo no le quitaremos definitivamente el pañal, por si hay algún despiste que no pase mucho frío y se ponga malita, pero si tenemos muy claro en casa, que lo que parecía algo muy lejano hace muy poquito tiempo, ahora se ve a la vuelta de la esquina.

Evidentemente, también será una alegría para la economía de la casa ese ahorro tan importante en pañales y toallitas, pero no tengo dudas que seguramente saldrán más gastos vinculados a la edad de Anita.

Como os decía al principio estoy muy contenta y feliz de lo campeona que está siendo mi niña, pero a la vez un poco triste porque esos momentos tan especiales en el cambiador con ella se vayan a terminar.

Chic@s si tenéis algún truquillo para hacerlo más fácil lo espero a través de instagram, gracias como siempre y hasta la semana que viene.