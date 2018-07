La vida pasa muy rápido y a veces no nos da tiempo a disfrutarla como es debido. Muchas veces me paro a pensar y me da pena las cosas que me pierdo por culpa del trabajo y las obligaciones. Los peques van creciendo y es un privilegio enorme exprimir al máximo los momentos que se pueden disfrutar plenamente con ellos, por ello cuando llegan fechas como la Semana Santa nos ponemos en casa especialmente contentos, porque aunque no descuidamos los deberes y sus obligaciones nos lo pasamos muy bien disfrutando todos juntos en familia.

La Semana Santa en casa está marcada porque es la época del año preferida de Papá y de Luisillo. Ambos pero sobre todo el padre se pasan el año entero esperando estos días donde disfrutan una barbaridad de las tradiciones cofrades. No es raro verlos viendo videos o escuchando marchas procesionales en el mes de agosto, pues imaginaros como viven estos días previos y sobre todo la semana de pasión.

La abuela comienza la tradición y nos prepara roscos y torrijas en cada cuaresma que disfrutamos mucho en casa. Luis y Carmen acompañan a papá a sus ensayos de costalero. Luis ya se pone su costal para ello y ya sabe aunque sin coger peso, lo que se siente debajo de un paso. Es indescriptible cómo disfruta y cómo le dura la ilusión aunque pasen los días.

Los días que Papá sale de costalero, nos vamos a verlo y en sus relevos podemos ver también al resto de cofradías que pasan por el recorrido oficial. Granada se viste de gala en esos días y a la belleza que tiene esta ciudad hay que sumarle el magnífico ambiente que genera toda la gente que llega y el espectacular nivel que está alcanzando nuestra semana santa, declarada de especial interés turístico nacional. Por ello os recomiendo si podéis que vengáis a Granada estos días, a la que voy a dedicar mi próximo post, por si algún@ de vostr@ tenéis pensado venir pronto.

El olor a incienso, la música cofrade y los ratos de devoción a las imágenes que procesionan, se mezclan estos días en casa con películas, palomitas, juegos en familia y muchos ratos juntos. Tampoco descarto este año una escapada de chicas algún día a la playa, para dejar a los hombres de la casa que disfruten de lo que le gusta sin preocuparse de nosotras durante un día o dos.

Por último deciros que este año será especial para la pequeña, porque aunque ya estaba con nosotros el año pasado, este será su primer año donde pueda empezar a disfrutarla con sus hermanos. Estamos seguros que pronto tendremos otra fan de nuestras tradiciones.

Hasta la semana que viene, como os he dicho intentaré escribiros de mi tierra para aquellos que tengan pensado venir en estas fechas o proximamente. Gracias como siempre por seguir ahí. Muchos besos