1. Todos, con contadísimas excepciones, estamos preparados para ser padres. Aunque los peques no vengan con un libro de instrucciones, seremos capaces de hacerlo sorprendentemente bien, incluso desde el principio. Los truquillos de las abuelas, en un tiempo muy cortito, serán sustituidos por los tuyos propios, y lo normal es que sean por lo menos igual de buenos. No obstante si tienes dudas al principio que es lo normal, pide consejo a alguien con experiencia, pero ya os digo que los instintos que todos los padres tenemos suelen equivocarse poco.

2. Cada niño es un mundo. Es más que posible que tu hijo no se parezca en nada a ningún bebé que conozcas, por lo que os recomiendo que procuréis pasar cuanto más tiempo con él mejor, para así saber cuáles son sus necesidades y poderlas satisfacer de la manera más óptima para ambos. Siempre hay un motivo para que un bebé llore, no lo olvides, hambre, sueño, pañal mojado, calor…

3. Ármate de paciencia en tu día a día, muchas veces te vas a sentir sobrepasada, sin tiempo para ti y con la sensación de que algo no va bien. Con el tiempo te darás cuenta de lo equivocada que estabas, y de que lo que antes te provocaba cierta angustia, ahora te provoca risas a carcajadas. El tiempo pasa muy rápido y enseguida seremos expertos en saber disfrutar de cada momento. Momentos que por otra parte sólo pasan una vez.

4. Prepárate a experimentar un amor que jamás habías conocido, algo que no tiene comparación. No te puedo dar ningún consejo sobre esto, tan sólo decirte que todos tus miedos e inquietudes que la maternidad pudiera provocarte, no son nada en comparación al inmenso amor que vas a dar y que vas a recibir.

