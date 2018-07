Mamá se va a trabajar

Ha pasado el tiempo, Anita ya tiene más de un año, así que mi marido y yo pensamos que era el momento perfecto para comenzar a trabajar fuera del hogar familiar. Somos muchos en casa, y un sueldecito más a final de mes seguro que nos viene de maravilla.

Trabajar fuera del hogar familiar | The Photoholic by Maquica Entrala del Valle​

No se vosotras, pero a mí se me está haciendo muy complicado el momento de dejar a nuestro pequeña en la guardería, estoy continuamente sintiéndome culpable y dándole vueltas a cómo estará y que estará haciendo. Todo el mundo me dice que en una semana o dos Ana se adaptará a la guardería y todo será más fácil. Espero que sea así, no sabéis como deseo que llegue ese día para sentirme del todo bien conmigo misma.

Estoy continuamente sintiéndome culpable | The Photoholic by Maquica Entrala del Valle​

Por otro lado, en casa me están ayudando mucho mi madre, mi hermana y marido. Carmen también está mucho más madura, responsable y ejerce el papel de hermana mayor a la perfección y los peques procuran colaborar en lo que pueden, y se pasan el día animándome diciendo que van a a ir a verme todos los días.

En casa me están ayudando mucho | The Photoholic by Maquica Entrala del Valle​

Respecto al trabajo estoy encantada, he tenido la suerte de conocer a unas compañeras estupendas que me ayudan y enseñan día a día. Desde aquí quiero agradecer una vez más al Corte Inglés y a Purificación García, la oportunidad que me ha dado y a todos mis compañeros en especial a Ricardo, Merche, Vanesa, Ana, Blanca, Encarni y Marisa el cariño diario y la paciencia que han tenido los primero días conmigo. Tan sólo llevo dos semanas, pero en esos pocos días puedo decir que mi trabajo me encanta, el primer trabajo de cada persona siempre es especial, y yo no he podido tener más suerte.

Los pequeños van a ir a verme todos los días | The Photoholic by Maquica Entrala del Valle​

Por mi parte me veo capaz de hacerlo cada día mejor sin descuidar mi faceta de madre. Al final todo es cuestión de organizarse en casa entre todos. Ya os iré contando como va esta nueva aventura, porque todos hemos tenido que cambiar los hábitos, y espero en breve poder deciros que Anita es la reina de la Guarde y que ponga la misma cara de felicidad al llevarla que al recogerla.

Me veo capaz de hacerlo cada día mejor | The Photoholic by Maquica Entrala del Valle​

Todo es cuestión de organizarse entre todos | The Photoholic by Maquica Entrala del Valle​