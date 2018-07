Mamá emprendedora

Begoña es mamá y una mujer emprendedora que decidió montar una tienda online de lo más original. Un nuevo concepto de ecommerce donde los usuarios diseñan sus propias prendas: pijamas, camisones y trajes de baño para toda la familia.

Elegí a Begoña para esta entrevista porque me gusta su negocio y conocía la marca “mamá mi sol” desde el invierno pasado cuando decidí diseñar un pijama a conjunto con Anita. Me encantó la idea de ir igual que mi hija y me gustó mucho la variedad de tejidos, lo sencillo que era utilizar la página y lo distraído que fue ser “diseñadora” por un día.

Begoña me parece un auténtico cielo, y quería conocer a una persona emprendedora y madre como ella, con sus ilusiones, sus miedos, sus decepciones, sus sueños y su experiencia nos contase su punto de vista a la hora de emprender. De paso he podido disfrutar de descubrir un poco más a la persona que hay detrás de esta tienda, a mis ojos, tan especial.