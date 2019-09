Hoy sin embargo, me apetece escribiros un poco sobre mí, y de qué manera puedo observar mi evolución como madre en estos, algo más de tres años desde que Anita vino al mundo. Tengo que reconocer que la experiencia con sus hermanos ayudó mucho, pero nada comparable a vivir el día a día tan intenso que tiene mi niña.

Nuestros hijos ejercen de profesores en "la universidad de Padres y Madres" | Elena Arcelus

No nos damos cuenta, pero en realidad nuestros hijos, al contrario de lo que podría parecer, ejercen de profesores a unos alumnos de la "Universidad de Padres y Madres", que somos nosotros. Al igual que ayer Ana, acudía a su primer día en el Cole de Mayores, cargada de nervios y sin saber muy bien donde estaba, yo comencé mi andadura de madre de la misma manera.

Las dudas, miedos e inseguridades poco a poco han ido desapareciendo | Elena Arcelus

Todo eran miedos, dudas e inseguridades, que poco a poco han ido desapareciendo a favor de la experiencia, el manejo de cualquier situación y el coraje. Ella ha sido la que me lo ha ido explicando y yo tengo que reconocer, que creo he sido una alumna muy aplicada.

Nuestros hijos nos dicen siempre voluntaria o involuntariamente que es lo mejor para ellos | Elena Arcelus

Nuestros hijos nos dicen siempre voluntaria o involuntariamente que es lo mejor para ellos, sólo hay que estar atentos. Las situaciones que vivíamos antes con angustia, ahora las resolvemos con facilidad porque ya las hemos resuelto antes, y tenemos claro cuál ha sido la mejor opción en un mismo contexto.

Creo que me encuentro en "plena madurez" como madre | Elena Arcelus

Creo que me encuentro en "plena madurez" como madre, pero como venía diciendo, el mérito no es mío, es de Ana. Tengo la fortuna de tener la mejor profesora posible, y os puedo asegurar que el mismo empeño que ella va a poner en su nuevo "cole" para aprender cosas nuevas, yo se lo voy a seguir prestando para seguir recibiendo lo que ella me quiera enseñar. A final de cuentas, esto es una carrera de fondo llena de obstáculos, y a pesar de todo lo que os he dicho, todavía tengo mucho que aprender de mi "seño particular".

Todavía tengo mucho que aprender de mi "seño particular" | Elena Arcelus

¡Hasta la semana que viene!

