Llegó la primavera y los cambios de armarios

Desde luego ya estoy empezando a cambiar un poco los armarios, sin perder de vista que aún quedarán semanas de frío, es evidente que también a partir de ahora disfrutaremos de días soleados y de calor como los de estos días y para ellos hay que prepararse. Mi consejo es dejar en el armario algunos básicos de invierno, imprescindible mantener algunos jerséis y algunas rebecas, después poco a poco ir dándole protagonismo a las cazadoras.

Las camisetas interiores de invierno de manga larga ya están en lo alto del armario en su caja, en el hueco que han dejado ya están colocados los polos y las camisetas de manga corta, que pueden servir ahora si vuelve el frío como camiseta interior. Evidentemente los pantalones cortos aún no los he sacado, pero he empujado al fondo del cajón los leotardos de lana y he puesto en un lugar más visible las medias y los calcetines de vestir. Los vestidos abrigados dejan sitio ya a los conjuntos más primaverales, esos que sin ser muy frescos son más vistosos y la abuela ya nos ha comprado algunos bañadores que estamos deseando estrenar.

A los zapatos aún no le he metido mucha mano aunque estos dos pares de zapatos de Anita que os muestro en fotos fueron amor a primera vista. El calzado suele ser siempre de lo último que cambio, pero iremos comprando las menorquinas y las zapatillas de rigor (victorias…), para meterlas en el armario llegado el momento. Carmen ya tiene mi número de pie y este año heredará mucho calzado, pero el resto tiene como poco un número o dos más que el verano pasado, así que tocará ir a renovar calzado.

Finalmente, espero que os hayan gustado las nuevas adquisiciones de la pequeña de la casa (todas de Gocco, Zara y Nanos)y ya os iremos mostrando las de los demás.

¡HASTA LA SEMANA QUE VIENE Y GRACIAS UN DÍA MÁS POR LEERNOS!

