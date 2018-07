La Llegada de Ana para sus hermanos

Para los tres, Anita supone ante todo responsabilidad. Cuando están con ella, es como si algo en ellos se hiciera diferente, y tienen un cuidado especial que no gastan para otras cosas. Su forma de mirarla, jugar con ella, besarla y abrazarla, desprende muchísimo amor,y al mismo tiempo ternura. Ellos han asumido la responsabilidad de saberse mayores y la llevan a cabo.

Carmen es para su hermana pequeña "MEN", al ser la mayor le gustar ejercer el cargo. Se pasa el día pendiente de ella, enseñándole cosas y demostrándonos lo que ha aprendido. Su último logro ha sido que Ana ya sabe mandar callar, poniéndose su dedito en la boca y diciendo shhh!!! Cada mañana cuando Ana se levanta, su primera visita es ir a despertar a "MEN". Hace unos días Carmen se fue a casa de mis suegros a pasar una semana a la playa, era la primera vez que se separaban y no os podéis imaginar lo que se echaron de menos, Carmen llamaba al menos 5 veces al día para hablar con ella, y Anita cada vez que agarraba cualquier teléfono de la casa gritaba su nombre, al igual que al pasar por la puerta de su cuarto.

Para Pati, Anita es la pieza del puzzle que le faltaba para jugar con su hermana mayor a las familias. Le encanta jugar con sus hermanas, cambiarse los nombres y simular que por ejemplo están de viaje en un país lejano. A Pati, le encanta en otras palabras ser la otra mamá de la pequeña.

Al ser la más sensible y tímida de la familia, es la que más sufre con las contingencias de su hermana. Al soltarse a andar, es habitual que Ana se caiga y se de algún golpe, pues cuando la pequeña deja de llorar, su hermana Pati, aún sigue llorando durante un buen rato.

Por último, para Luisillo, ha supuesto asumir que debe portarse muy bien y ser un niño bueno, porque aunque no os lo creáis, es al hermano al que Ana imita constantemente. Incluso cuando no quiere estar con nadie, es al único de sus hermanos al que deja que la coja. Imaginaros lo importante que se siente!.

Sin lugar a dudas el nacimiento de Ana supuso muchos cambios en lo que ya era una gran familia, y para sus hermanos, todos esos cambios han sido positivos. No se pueden querer más! y eso nos hace tremendamente felices y afortunados.

VESTUARIO

Bebé: baby Melo