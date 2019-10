Me pedisteis que os mostrara mi rutina para pintarme los ojos

En el vídeo de hoy, he querido dar respuesta a muchas de vosotras, que en el anterior me pedisteis que os mostrara mi rutina para pintarme los ojos, de una manera rápida y sencilla. Ya sabéis que la rapidez no tiene que ser sinónimo de hacerlo mal y no estar monas, por eso pienso que puede resultaros muy útil.