Ideas para regalar en Navidad

En anteriores post, ya os hemos comentado que en nuestra casa somos de pedir los regalos a los Reyes Magos, pero de todos modos, para los que seáis de regalar en Papa Noel todavía tenéis dos días por delante.

¿Qué me gusta regalar a mí?

Cualquiera de las tres opciones sería un acierto seguro | The Photoholic by Maquica Entrala del Valle

Siempre me ha hecho ilusión regalar cosas prácticas, detallitos y cosas personalizadas. Me cuesta mucho regalar algo que no me guste aunque crea que puede gustarle a la otra persona. Me encanta que me regalen ropa y zapatos, pero luego a la hora de regalar prefiero otras cosas opciones antes que esto. Así que en este post quiero centrarme en qué le regalaría por ejemplo estas Navidades a mi madre, hermana, el resto de mujeres de la familia o amigas.

Colección de pijamas, batas y zapatillas de casa | The Photoholic by Maquica Entrala del Valle

¿Qué le pediría a mí madre en Navidad?

Mi madre se merece TODO pero gracias a Dios nunca ha sido materialista y siempre nos ha dicho que lo que más ilusión le hace son los detalles sentimentales, así que en mi caso le pediría un álbum de fotos personalizado o carpetas de fotos (de PAPER LOVER) en las que apareciésemos todos sus familiares queridos. Además, mi madre es de las que parecen tener colección de pijamas, batas y zapatillas de casa (suelo decantarme por la marca de Oysho), así que, cualquiera de las tres opciones sería un acierto seguro para completar el primer detalle.

Me encanta que me regalen ropa y zapatos | The Photoholic by Maquica Entrala del Valle

¿Y a mí hermana Bea?

Mi hermana es un poco “torpecilla” y especial a la hora de arreglarse el pelo, así que creo que sería un acierto total pedirles a los Reyes la “Curl Secret 2” de Babyliss. Este rizador de pelo es el que uso yo habitualmente, y además de SENCILLO, se puede poner una onda más o menos marcada, que en el caso de mi hermana, tengo claro que se decantaría por la onda menos marcada. Otro regalo que tengo en mente, que encajaría con mi hermana sería un reloj como por ejemplo, los que muestro en la foto de Daniel Wellington. Los dos modelos me parecen muy sencillos, finos, elegantes y un regalo perfecto.

Me parecen muy sencillos, finos, elegantes y un regalo perfecto | The Photoholic by Maquica Entrala del Valle

¿Algún detalle para un familiar femenino?

Siempre que tengo que regalar a alguien de mi entorno femenino ,ya sea más allegado o no, se me viene a la cabeza los complementos de Bimba y Lola, Uterque, Massimo Dutti… pero hay miles de opciones más. Sin ir más lejos este verano me regalaron una pulserita dorada de Daniel Wellington que no me he quitado o por ejemplo esta semana he visto pulseras y detalles en Mango que eran autenticas monerías y muy económicas. Por ejemplo, el brazalete coral con la hebilla dorada es de allí y a MUY buen precio.

Se me viene a la cabeza los complementos | The Photoholic by Maquica Entrala del Valle

Mi último descumbrimiento ha sido la tienda de “Life is Laf”, en la que volvemos a recordar nuestra infancia con los “Playmobil” o “Stars Wars”. En mi caso, me decanté por los los “Playmobil” para llevar a mis cuatro muñequitos (Carmen, Pati, Luis y Ana) siempre en conmigo. Por supuesto, las dos mayores de la casa también tienen la suya llevando como ellas dicen a su papá o ángel de la guarda en la muñeca.

Mi último descumbrimiento ha sido la tienda de "Life is Laf" | The Photoholic by Maquica Entrala del Valle

No quiero terminar este Post sin mencionar un regalo algo más personal pero MARAVILLOSO, como es un buen libro de lectura. Os muestro dos libros muy diferentes pero que nos gustan mucho. Los libros de Federico Moccia son muy leídos en las adolescentes, y en el caso de los más pequeños de la casa (sobre todo las pequeñas), las aventuras de Isadora Moon no las dejarán indiferentes.

Espero que os haya gustado el post y sobre todo que os sirva, con esa intención lo he escrito. ¡¡¡FELIZ NAVIDAD y nos vemos el próximo viernes para despedir el año!!!