Haul veraniego

Dicho esto, quiero hablaros de mis tiendas favoritas de ropa para niños, más incluso a la hora de vestirlos de diario, teniendo en cuanta la calidad y el precio. En nuestra casa nunca falta en el armario ropa de: Zippy, Gocco y Zara Kids. Además, hay otras tiendas online con ropa muy mona como Baby Melo, Cándida o Fina Ejerique.

Cómodos y fresquitos | The Photoholic by Maquica Entrala del Valle

Mis tiendas favoritas de ropa para niños | The Photoholic by Maquica Entrala del Valle

Calidad y el precio | The Photoholic by Maquica Entrala del Valle

A mí personalmente me encanta llevar a los niños conjuntados, o en la misma tonalidad de colores, y para ello son ideales las tiendas de Zippy y Gocco. Carmen ya está en la época de transición de niña a mujer, así que con casi toda seguridad este será el último verano que vaya igual que sus hermanos.

Me encanta llevar a los niños conjuntados | The Photoholic by Maquica Entrala del Valle

Tiendas online con ropa muy mona | The Photoholic by Maquica Entrala del

Gran variedad de zapatos | The Photoholic by Maquica Entrala del Valle

Por otro lado, si hablamos de zapatos que nunca fallan y son perfectos para el verano son las famosas abarcas, las hawaianas para la playa y las victorias, que son también muy socorridas. Para Anita, siempre recurro la tienda del Arca de Noé, no sólo por la gran variedad de zapatos que tiene, sino también por lo agradables y profesionales que son. Para mi gusto los zapatos perfectos para bebé, además de las victorias, son los llamados "pepitos" y las “merceditas”de toda la vida.

Transición de niña a mujer | The Photoholic by Maquica Entrala del Valle

Para que mis cuatro patitos vayan guapos | The Photoholic by Maquica Entrala del Valle

Las hawaianas para la playa y las victorias | The Photoholic by Maquica Entrala del Valle

Espero que os gusten, y os sirva de ayuda conocer alguna de estas tiendas!

Misma tonalidad de colores | The Photoholic by Maquica Entrala del Valle `