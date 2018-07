La habitación de Anita

Antes os voy a recordar mi propia experiencia:

Estando ya con el embarazado muy avanzado nos mudamos de piso porque se nos quedaba pequeño con la llegada de Anita. Os podéis imaginar el lío que supone una mudanza, y más en aquellas circunstancias, de más de 6 meses, en pleno curso escolar, preparando la comunión de Carmen… Así que aunque meses antes me estuve informando, buscando muebles preciosos en tiendas pero no me quedo más remedio que simplificar, y con esto aprendí que no hace falta tanto para que quede un dormitorio bonito y funcional. También, tengo que decir que tuve la gran ayuda de mi madre y mi hermana, que aportaron muy buenas ideas y detalles, en algunos casos hasta handmade.

Os voy a enseñar más en detalle el dormitorio de Ana y poder demostraros que no hace falta una gran inversión ni darle demasiadas vueltas, sólo hay que disfrutar del proceso porque es fantástico. Pues empezamos:

LOS MUEBLES

Con 3 es más que suficiente, el cuarto de mi hija es muy muy pequeñito, y aunque no entraría nada más, os prometo que no hace falta más.

Cuna: La nuestra es de Ikea, como el resto del dormitorio. Los elegimos blancos que con el resto de la casa iba muy bien, creo que colores neutros como madera, gris claro, beige son acierto seguro.

Nuestra cuna de Ikea | The Photoholic by Maquica Entrala del Valle

Estantería/Cambiador. Un bebé aunque sea tan pequeñito necesita muchas cosas, y cuanto más a mano estén mejor. Elegimos este mueble de Ikea a conjunto con el resto porque es muy práctico. Además de para almacenar y ordenar nos sirve de cambiador y es donde bañábamos a la chiquitina hasta hace poco. Para los padres es comodísimo no tener que estar agachados en la bañera.

Elegimos este mueble de Ikea a conjunto | The Photoholic by Maquica Entrala del Valle

Armario: Con un armario y como mucho también una cómoda donde tener ordenada la ropita del bebé ya tendréis todo lo necesario en cuanto a muebles. Optamos por el armario porque me gusta tener algunas prendas colgada en perchas.

Un armario para poder colgar las prendas | The Photoholic by Maquica Entrala del Valle

PAREDES

Papel pintado. Esto fue idea de mi madre que le encantan los papeles pintados, además ella se encargó de buscarlo y estuvo presente el día que lo colocaron (qué haría yo sin ella). Aunque tuvimos dudas con el color creo que acertamos, elegimos rayas verticales en gris y blanco a modo de zócalo y con remate de madera sencillo.

Elegimos rayas verticales en gris y blanco | The Photoholic by Maquica Entrala del Valle

No tengáis miedo a usar papeles pintados, dejaros aconsejar y elegid el que más os guste y os convenga, éste por ejemplo hace la habitación más amplia visualmente. Lo compramos en una tienda en plaza Trinidad (Granada).

Hay muchas opciones de poner papel pintado o pintar directamente todas las paredes o sólo una.

Baldas. Nos servirán para ordenar y almacenar pero también son muy decorativas. Colocar láminas, objetos decorativos, peluches, cestas queda muy bonito.

Las baldas nos servirán para ordenar y almacenar | The Photoholic by Maquica Entrala del Valle

IDEAS

Aunque con lo dicho anteriormente es suficiente, hay otros elementos que dan mucha alegría a los dormitorios además de ser muy útiles.

Colores alegres. Aunque yo apenas me salgo del rosa bebé, reconozco que los colores en elementos secundarios (telas, cojines, cajas, etc) dan un aspecto más alegre al cuarto. Me gusta mucho el verde menta, incluso el turquesa combinado con mostaza, pero sobre todo que no sean estridentes, más bien pasteles. Además los colores estimulan la creatividad de los niños.

Butaca para los padres. Mi hermana me regalo una mecedora “Eames” (de Centro Hogar Sánchez) que la vamos llevando del salón al cuarto de Anita, porque con tantos en casa siempre necesitamos más asientos! Nos viene muy bien, porque ocupa menos y la verdad es que pega en cualquier estancia de la casa. Los padres también necesitamos nuestro rincón de tranquilidad, para darle el pecho, el biberón, leerles cuando son más mayores.

Alfombra. No teníamos antes alfombra en el cuarto de Ana pero hace poco conocimos a una mujer (tricotandosinparar es su nombre en instagram) que es encantadora y pone mucha ilusión y cariño a lo que hace.

Pequeño almacenaje. Cestos de mimbre o de papel, cajas…además de para tenerlo todo más ordenado, aportan calidez y color. A mi me encantan los cestos de benized bags para guardar juguetes.

Cestos de mimbre o de papel para almacenar cosas | The Photoholic by Maquica Entrala del Valle

Ya habéis visto que no hace falta tanto… Espero que os sirva!!!