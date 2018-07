La Gran aventura de una Modern Family Numerosa

Por suerte, en nuestro caso disfrutamos de esos momentos mucho más que lo habitual, en una familia como la nuestra. Somos unos auténticos privilegiados.

En casa suena el despertador a las 8. Hemos aprendido a que la ropa hay que dejarla preparada por la noche, porque de lo contrario el circo que se monta es muy importante, y tardamos mucho en tenerlos vestidos. Por suerte, ya casi no necesitan ayuda. Luego pasamos a los desayunos y preparar las meriendas del cole. Es importante que vayan bien desayunados para aguantar hasta su hora del recreo. Mientras papá prepara tres bocadillos para el cole (mortadela, salchichón y paté), yo le doy el desayuno a la pequeña, y estoy pendiente de que los enanos se acaben el batido o la leche y las tostadas, ya que siempre intentar dejarse un poquito.

Carmen se ocupa de guardar las meriendas en las mochilas de sus hermanos, y acto seguido pasan todos por el baño para lavarse los dientes y para que los peine. Me encanta ponerlos guapos y que vayan oliendo bien al cole.

Nos os podéis imaginar cómo se queda la casa cuando sale mi marido por la puerta, los tres dormitorios manga por hombro, la cocina que parece la de un colegio, y el resto de la casa con alguna herida de guerra. Por suerte ya le hemos cogido el 'tranquillo' a ponerla en orden más o menos rápido.

Papá o yo los recogemos del cole. En la nevera tenemos dos menús semanales y procuramos seguirlos a rajatabla, para que coman sano y variado. Cuando llegan los peques a casa saben que las mochilas van a su sitio, y que lo primero es lavarse las manos. No os tengo que contar, hasta que terminan todos de comer lo bien que lo pasamos. Luis es especialmente gracioso en ese momento.

Las tardes se alteran entre juegos, deberes y paseos. Lo más complicado es cumplir con los gustos de todos, que son muy diferentes, pero ya se han acostumbrado a qué no siempre se pueden salir con la suya, y a que tienen que ser muy generosos con sus hermanos y con los mayores. Los planes suelen consistir en que todos lo pasen bien, pero cada semana procuramos que al menos un día, uno solo sea el protagonista. Eso es muy importante para nosotros, todos son iguales, y ellos lo saben.

Por último llegan las cenas y las duchas. En las cenas somos más flexibles y se escapa algún Macdonal´s y alguna pizza, pero por regla general se ocupa papá, que hace las mejores tortillas del mundo, entre otras cosas. Cuando ya están todos en la cama, y con la certeza de que la pequeña Anita, se despertará varias veces, tenemos la sensación de que el día no ha acabado, pero tenemos la inmensa felicidad de saber que los tenemos ahí, sobre todo cuando están todos.

Para terminar, le quiero dedicar este Post a la mayor de los patitos. Carmen ya eres una mujercita y ejerces como nadie de hermana mayor. Tus hermanos te adoran y siempre procuras en los momentos de locura, poner un poco de orden. Por suerte podemos disfrutarte todos los días en casa. Todo es más fácil contigo. Ya sabes lo que te queremos. Estamos muy orgullosos de ti.

VESTUARIO:

Ropita de bebé: ZIPPY