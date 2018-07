Familia numerosa con bebé

¿Cómo nos organizamos en casa?

En primer lugar, vimos que era bueno establecer unas “normas”. En función de cómo las van cumpliendo, cada noche puntuamos. Les hace mucha ilusión cumplir los objetivos para alcanzar el premio que pactamos con ellos previamente. Tenemos unas libretas para ello, y se dividen en varias secciones: higiene, comportamiento, educación, tareas del hogar y tareas escolares. Dentro de las tareas del hogar procuramos que hagan sus camas, recojan sus platos y los lleven al fregadero. Les encanta competir para ver quién consigue más puntuación. Con la motivación acertada, tened por seguro que lo harán muy bien.

En primer lugar, vimos que era bueno establecer unas “normas” | The Photoholic by Maquica Entrala del Valle

También vimos importante hacer un reparto simpático de estas tareas, para que todos colaborásemos en casa. Entre semana, es difícil cumplirlas pero los fines de semana nos ponemos al día con todo. Lo importante es tomárselo con filosofía. En una familia como la nuestra, es muy importante que todos se sientan protagonistas. Por poneros un ejemplo, Carmen se encarga por la mañana de meter en las mochilas de sus hermanos, la merienda que ha preparado Papá, Pati es la responsable de que los abrigos y las mochilas estén en la puerta preparados para salir pitando al cole, así evitamos llegar tarde, y por ultimo Luis se encarga de que todas las luces se queden apagadas después del zafarrancho de combate matutino. Todo ello, mientras yo me encargo de Anita.

Les hace mucha ilusión cumplir los objetivos para alcanzar el premio que pactamos | The Photoholic by Maquica Entrala del Valle

Desde siempre, hemos querido inculcarles la higiene, el estudio y el orden. Cuando llegan del colegio lo primero que hacen es lavarse las manos. Después de comer descansan un rato y nos ponemos a trabajar.

Una vez que hemos dedicado una hora a los deberes, tienen todo el día por delante para jugar. Antes de cenar se duchan, y finalmente como después de cada comida se cepillan sus dientes.

También vimos importante hacer un reparto simpático de estas tareas | The Photoholic by Maquica Entrala del Valle

Hay días que hacemos las cosas mejor, y otras veces no nos salen del todo bien, pero lo importante como decía antes, es que todos son iguales, e intentamos dedicarles la misma atención. Está claro que el bebé precisará de más tiempo, pero sus hermanos se sentirán partícipes de sus avances, y no lo verán como alguien que les quita atención y cariño. La clave del éxito está en tener paciencia, Anita todavía es muy pequeña, pero cuando sea más grande le tocará ayudar y hacer sus tareas como todos. Ahora su mayor preocupación es ver si puede acercase o no, a un perrito desconocido, comer el potito que le gusta y jugar en todo momento con sus hermanos.

Hay días que hacemos las cosas mejor, y otras veces no nos salen del todo bien | The Photoholic by Maquica Entrala del Valle

Está claro que el bebé precisará de más tiempo | The Photoholic by Maquica Entrala del Valle

Vestuario:

-Mamá pato:

Zara (old)

-Bebé:

Gocco