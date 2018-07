Empieza la adolescencia

Aquí la tengo, con sus 12 años recién cumplidos, sentada a mi derecha con un pijama que se le ha quedado algo pequeño, y que se niega de momento a ponerlo en cajón de su hermana Pati, y muy pendiente de lo que voy a escribir.

De las cosas que voy aprendiendo desde hace unos años, es que aunque los peques mantienen su esencia y su personalidad, cambian muchísimo conforme van cumpliendo años. De todos los peques, y en cierta medida es lógico, la que ha experimentado más cambios por ser la mayor ha sido Carmen.

Nosotros, en especial su padre, la seguimos viendo como una niña, pero es una realidad lo que ella con orgullo nos dice que le han explicado en el colegio, “los niños y niñas de primero de ESO somos adolescentes”.

Tengo que decir y no es porque la tenga al lado, que nos sentimos inmensamente orgullosos de ella. Su evolución es impecable. Efectivamente ya le gustan otro tipo de cosas, ahora son continúas las discusiones entre los tres mayores para ver lo que ponen en la tele. Ella lógicamente prefiere algo más acorde con su edad, pero siempre cede generosamente a sus hermanos “el mando” de la televisión. A veces, ya no le gusta vestir igual que sus hermanos, ella ya se fija en como visten sus amigas del colegio e incluso coge mi ropa del armario. La verdad es que compartimos muchos zapatos y zapatillas y mucha de mi ropa, sobre todo la más antigua ya le queda bien.

Sin que se entere su padre, de vez en cuando hacemos algún comentario de algún chico, y pasarse el día buscando emisoras musicales se ha convertido en una de sus pasiones.

Ha aprendido que ella es muy importante en nuestra casa y contamos con su ayuda siempre que se lo pedimos. Ahora mismo, y como me ve escribiendo, se ha puesto a explicarle los números romanos a su hermana Pati, que tiene un examen el lunes. Ya no tenemos que decirle que haga los deberes, cada tarde se sienta en su cuarto y los hace sola. Este año llevamos dos dieces y un 8 (me está chivando que muchos positivos en geografía también).

Me gustaría que el tiempo no pasase tan rápido y seguir disfrutando de esa niña durante mucho tiempo, pero estamos muy felices de cómo está comenzando esta nueva etapa. Estamos seguros que cada vez, nos hará sentir más felices, porque simplemente ella es cada vez más feliz. La semana pasada se fue de campamento con el colegio y durmió fuera de casa una noche, la casa estaba vacía sin ella.

Te quiero Carmen

