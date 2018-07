Echando la vista atrás, un 2017 inolvidable

Los proyectos de trabajo de los papás marchan viento en popa, este año nos ha enseñado que el esfuerzo y la dedicación tienen su recompensa, y ahora estamos empezando a recoger sus frutos. Desde la más pequeña de la casa, al mayor, todos hemos puesto nuestro granito de arena, para que esta gran familia pueda cumplir todas sus metas.

Nuestro principal objetivo es ver felices a los pequeños, y en ello ponemos todo nuestro esfuerzo cada día. En lo que llevamos de año, hemos profundizado en sus aficiones, y ya estamos preparando nuevos retos para la vuelta al cole. Pati quiere hacer Gimnasia Rítmica, y Carmen jugar a Balomnano.

Luis ha descubierto en este 2017 su afición por la semana santa, hecho que comparte con el papá de los patitos. Este año ya ha salido de monaguillo, pero me parece a mí, que esa función ya se le ha quedado pequeña, y aspira a llevar el agua de los costaleros el año que viene. Espero que pase el examen de capataz de la perla, nuestro amigo @lolosv.

La pequeña ha pasado de ser un bebé a una pequeña mujercita. Me siento muy orgullosa de sus avances y sobretodo de lo buena que es. Siempre tiene un gesto de cariño, incluso con quien no conoce, y ama incondicionalmente a su familia.

Mi marido se esfuerza cada día en hacernos felices, hace más de lo que puede, y me ha demostrado que es un padre maravilloso. Con todas las dificultades que acarrea una familia como la nuestra, siempre mantiene el optimismo, incluso en los momentos no tan buenos. Me imagino que yo he aprendido de él a tener paciencia, y él de mí a ilusionarse de nuevo por muchas cosas. Nuestra vida, como he dicho en otras ocasiones es una aventura, pero en nuestro caso hay muchísimo amor.

Por último quisiera daros las gracias a vosotros, a los que me seguís en redes y me leéis cada semana. Gracias por vuestro cariño, sin vosotros este año no habría sido igual. Nunca pensé hace justo un año cuando empecé en esto, que hoy sería tan feliz a vuestro lado. Espero que pasemos mucho tiempo juntos. Y por último, gracias a Celebrities y a Celebrities, por su cariño y por dejarnos compartir con vosotros esta "aventura" de nuestra MODERN FAMILY. Vamos a ver lo que nos depara el resto de 2017….