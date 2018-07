Mi día a día con Anita

Ana se levanta todos los días a las 7-7,30 de la mañana

Ana se levanta todos los días a las 7-7,30 de la mañana, se acueste a la hora que se acueste, es un auténtico reloj. Intento que aguante conmigo 20 minutos más en la cama, me gusta ese ratito juntas, en el que me besa y abraza, más que en ningún otro momento del día, aunque también he de reconocer que me da mil tirones de pelo. Me tiene la cabeza “hecha la puñeta”. Los primeros minutos en la cama son maravillosos, pero pasado un rato reclama su desayuno.