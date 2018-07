Decoramos la casa para Navidad

Además de la ilusión propia de estas fechas, una de las cosas que más nos gusta es darle ese toque navideño a la casa. No somos de complicarnos mucho, pero si nos esforzamos en que los niños disfruten al máximo los pequeños detalles.

Este año el pino es de Leroy Merlin, un poco más grande que el de años anteriores, Carmen tenía interés este año en que el pino fuera “enorme”, así que el de este año, no llega al que ponen en Nueva York, pero mide unos increíbles 1,80 centímetros. Decidimos en familia de qué tonos serían los adornos, los que más nos gustaron fueron los de la tienda Casa, y los colocamos en tonos dorado y blanco, con algunas figuras de cristal muy chulas que colocamos en las zonas donde la peque no llega a cogerlas.

Tenemos pendiente colocar la estrella en lo alto del árbol, pero es que Luis que es el encargado de ponerla, aún no se ha decidido bien a escogerla, y mira que hemos visto ya algunas. Bueno para no echarle la culpa completamente, tengo que reconocer, que la que ha elegido no me ha gustado mucho, y tenemos que ponernos un poco de acuerdo.

Además este año, en Tiger compramos una casita muy chula con temas navideños, donde los peques juegan a esconderse en el salón. Sin lugar a dudas ha sido la mejor compra del año, Luis y Ana no salen de ahí, la tienen llena de juguetes. Cuando desaparece algo en casa, Anita es especialista en eso, ya sabemos dónde está, incluso los perros parecen estar deseando que salgan los peques para entrar a esconderse.

Un adorno dorado para la puerta, un árbol de madera que se cuelga en una ventana, las iniciales de navidad en madera, algunas estrellas de iluminación y unos cuantos vasos navideños son otras cosas que estrenamos este año y que completan la decoración de la entrada y el salón de la casa.

Aunque hemos colocado un pequeño Belén, en casa es tradición el día del Sorteo de Navidad, colocar un Belén más grande, donde los peques van acercando a los Reyes hacia el portal conforme se acerca el momento de los regalos. Es lo único que nos falta, ya os lo enseñaré en Instagram, Papá insiste en respetar la tradición y no se coloca hasta el día 22. Este año quiere hacerlo aún mejor, con cosas nuevas, los peques seguro que van a disfrutar mucho montándolo.

Espero que os gusten las fotos, a mí me encantan, para este Post The Photocolic se ha superado.

Muchas gracias por seguir ahí cada semana, un beso muy fuerte y hasta la semana que viene.

