Una decisión difícil para muchos padres

Sin duda la experiencia en la guardería durante los dos últimos cursos, le habrá servido para acostumbrarse a la rutina de salir de casa cada día y a relacionarse con sus amiguitos. Eso no quita, que el cambio al nuevo colegio supondrá un antes y un después en su vida. Por este motivo la decisión de escoger cuál será el Centro Escolar, tendrá una enorme trascendencia a mi criterio, en aspectos tan básicos como los valores, la educación, el respeto por los compañeros y el nivel educativo.

Ya está a punto de empezar su andadura en el cole

Seguramente a todos los padres nos ha pasado, que nuestro colegio preferido tiene un acceso bastante complicado y nos las vemos y deseamos para que puedan entrar. Por suerte al ser familia numerosa en nuestro caso tenemos el camino algo más allanado, nos obstante seremos muy aplicados para conseguir que Anita entre en el centro escogido.

Eso no quita, que el cambio al nuevo colegio supondrá un antes y un después en su vida

La cercanía a casa, el nivel del profesorado, las notas en selectividad, y en nuestra familia los valores cristianos, son los aspectos que han marcado en nuestro caso la decisión para decantarnos por alguna de las posibilidades.

Recomiendo muy exhaustivamente, la asistencia a las jornadas de puertas abiertas, porque a veces la realidad no es como la pintan, y nos podemos llevar alguna sorpresa. Es una decisión muy importante, para mí de las más importantes en su vida, por eso no hay que escatimar esfuerzos en hacer lo correcto.

En un abrir y cerrar de ojos, Anita ya va camino de cumplir los tres años

Como decía antes, la vida pasa muy rápido y no me hago a la idea de que la pequeña el próximo año vaya al cole, sólo espero que en esa nueva etapa, sea tan feliz como lo es ahora con sus "seños" en la guarde, aquella fue una gran decisión, espero no equivocarme tampoco ahora.