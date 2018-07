Hace ya muchos años, aún no había nacido Anita, mientras estaba bañando a Luis, Pati se resistía a introducirse en la bañera, y le dije "al agua patos". Fue en ese momento cuando de su pequeña cabecita surgió la idea de llamarme MAMÁ PATO. Rápidamente sus dos hermanos enseguida comenzaron a imitarla hasta hoy, incluso mi marido jamás me llama Elena. Para escuchar mi nombre tengo que salir de casa, y ya incluso mucha gente que nos conoce desde hace años, me llama así.

¿Cómo surgió la idea de llamarme MAMÁ PATO? | The Photoholic by Maquica Entrala del Valle​

Tengo que decir que ese nombre ha supuesto mucho para mí. Me cambió la vida. En el más amplio sentido de la palabra. Puedo decir con la boca llena, que adoro a mi familia, a mi marido, a mi hija y a sus tres hermanos.

Adoro a mi familia | The Photoholic by Maquica Entrala del Valle​

Esos patitos mayores, son los responsables de que hoy sea quien soy. Pasé de ser en un abrir y cerrar de ojos una chica que estaba estudiando su carrera, a ser una persona con enormes responsabilidades. He aprendido a su lado a ser madre, a tener paciencia, y a saber que la última prioridad soy yo. Cuando nació mi hija no tuve la sensación de ser nueva en esto, y vino al mundo con la satisfacción de que había una gran familia esperándola. Al nacer le pude regalar tres hermanos maravillosos que la doran y la cuidan como no os podéis imaginar. Soy una privilegiada por haberle podido hacer ese regalo a mi hija.

Anita ya empieza a decir sus primeras palabras | The Photoholic by Maquica Entrala del Valle​

Anita ya empieza a decir sus primeras palabras, papá, pan, bibi, mamá. Estoy segura que cuando crezca dejará de llamarme mamá y me llamará mamá pato como sus hermanos y mi marido, porque es lo que va a oír en casa. Eso en lugar de entristecerme, lo que hará es hacerme sentir muy orgullosa de la familia que hemos formado.

Ellos son los responsables de que hoy sea quien soy | The Photoholic by Maquica Entrala del Valle​

Nos queda al papá de los patitos y a mí, mucho camino por recorrer, y a esta mamá pato mucho aún por aprender de todos ellos, pero el camino está siendo muy bonito y espero que cuando salgan de casa el día de mañana, estén al menos tan orgullosos de mí, como yo lo estoy de ellos.

VESTUARIO

MAMÁ PATO

Vestido GAELA

Vestido de GAELA | The Photoholic by Maquica Entrala del Valle​

BEBÉ

Gocco

Carrito: Bebecar