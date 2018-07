Buscando el botiquín perfecto

No siempre he usado lo mismo que os voy a mencionar hoy en este POST, pero sí puedo asegurar que hasta día de hoy es lo que mejor me ha venido. No obstante, antes de usar cualquier producto o artículo médico es bueno consultarlo con un especialista.

-Para las caídas de Ana uso la "varita mágica" de ARNIDOL: Muchas mamás me habían hablado de la eficacia de esta "varita" para evitar hematomas y curar algunas heridas. Este verano nos ha salvado de unos cuantos moratones.

- Cuando algún peque de la casa se pone malo el termómetro es necesario para indicarnos su temperatura y la gravedad del asunto. Anita es una niña muy inquieta así que me resultaba imposible medirle la temperatura. Opté por comprar el termómetro eléctrico de OREGON SCIENTIFIC. Solo tengo que ponerlo dos segundos en la frente de la chiquitina y listo. Es súper rápido y eficaz.

-Cuando empiezan a salirle los dientes a nuestros niños ya sabéis que sus culetines se escuecen mucho y ellos lo pasan francamente mal. Hace apenas un mes descubrí una crema de caléndula y aloe vera que se llama "CALENDULOE". Es una maravilla para hidratar, curar y proteger a nuestros niños del escozor y las rojeces en sus partes íntimas.

-Este verano, Ana tropezó y se golpeó con el pico de una mesa cerca del ojo. Fuimos corriendo al centro de salud y le pusieron un pegamento especial para cerrar la herida. A los tres o cuatro días el pegamento se fue y la herida no estaba bien cicatrizada así que compré varias marcas de tiritas para ayudar a cicatrizar y sin duda las mejores fueron las de TROFOLASTIN.

-¿Cómo quito los mocos de mi bebé? Yo he usado la tradicional "pera" para quitarles los moquillos a los niños y diferentes marcas de aspiradores nasales. No me convencían los aspiradores que tenía así que busqué y encontré el aspirador nasal de NOSIBOO. Súper moderno, útil, fácil de usar e higiénico.

Y para finalizar por hoy, quiero daros un pequeño consejo porque no sé a vosotras pero a mí el dar antibiótico o "junifen" a Ana se me da fatal. Mi niña se revuelve mucho y llora sin parar así que a mí me ha venido fenomenal meterle la medicina en el biberón. Le pongo menos cantidad de leche para asegurarme que se lo beberá entero.

Y vosotras… ¿Tenéis algún truco o consejo que darme?

Espero que os sirva este POST y gracias una vez más por todo!!!