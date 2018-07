De bebé a personita

Con apenas un año recién cumplido, Ana ya sabe perfectamente lo que quiere en cada momento, tiene su carácter y se compenetra perfectamente con el resto de la familia. Podría definirla, aunque la expresión esté muy usada, como el juguete de la casa. Todos estamos pendientes de ella, y si nos despistamos un poco, se encarga de volver a llamar nuestra atención.

Por suerte es una niña muy sociable, ya da sus primeros pasitos, quiere alcanzarlo todo y le encanta probar lo que nos ve comer a los mayores. Su cara de felicidad cuando llegamos a casa sus papás, o sus hermanos, me hace estar convencida de que Ana es una niña muy feliz.

Aunque está en la naturaleza del bebé ser dependiente de su familia, hemos sido nosotros los que hemos dependido de ella para colmarnos de satisfacciones. Me gustaría deciros a las que acabáis de ser mamás, que no os dé miedo observar cómo transcurre el tiempo tan rápido viendo crecer a vuestros bebés, porque sinceramente ahora es cuando empieza realmente lo bueno.

Yo me acuesto cada día pensando cuál será la ocurrencia que aprenderá mañana. Mientras os escribo estas líneas, por poneros un ejemplo, se está entreteniendo en compartir su galleta con la perrita de la casa. Ha aprendido a lanzarle desde su trona pequeños trocitos y no sé quién se lo está pasando mejor.

Necesitaría mucho tiempo para explicaros lo que ha significado Ana en nuestras vidas durante su primer año con nosotros, pero lo podría resumir en que ya no podríamos vivir sin ella. Será una gran aventura seguir viéndola crecer.