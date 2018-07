Aprovechando el espacio

Para conseguir desahogo y confort hay que apostar por muebles sencillos que ocupen poco espacio pero tengan capacidad de almacenamiento

Somos una familia grande y necesitamos aprovechar al máximo el espacio en casa y buscar muebles útiles. Hay muchas formas de sacar partido a los metros cuadrados de nuestro hogar y hacerlo acogedor y práctico a la vez. No soy una experta en decoración sino todo lo contrario pero me apasiona la idea de encontrar muebles funcionales porque un espacio pequeño, bien decorado y aprovechado no tiene casi qué envidiar a las casas más espaciosas.