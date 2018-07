Anita y sus cambios

Siendo tan pequeña aún, ya sabemos cómo es su personalidad, siempre con una sonrisa en la boca, besucona, amante de los animales, a los que le encanta imitar con sus sonidos. Disfruta de los paseos al aire libre, siempre y cuando, la bajemos del carro y pueda corretear con sus hermanos y los amiguitos que encuentra en los columpios que hay cerca de casa.

Es asombroso ver tan pequeñita, la velocidad que alcanza por el pasillo cuando su hermano Luis la persigue jugando al escondite, como ha aprendido a quitarle a sus hermanas mayores el batido o el zumo de las tardes, bebiendo a la perfección con su pajita, o cómo se explica con claridad cuando le abro el armarillo de la cocina donde guardamos las magdalenas y las cosas para desayunar, para elegir lo que prefiere.

En su vocabulario ya se le reconocen muchas palabras, algunas sorprendentes, utiliza su vasito en algunas ocasiones y muestra sus emociones con mucha facilidad. El "si" y el "no" que sale de su boquita, siempre va acompañado de una cara de ilusión y felicidad o de enfado o tristeza. Me encantan sus "si", realmente dice "ti", pero os prometo que me derriten.

Aún sigue siendo insegura en algunas cosas, y eso me gusta. Aún no se atreve por suerte a subir y bajar escaleras y se sienta en el último escalón a esperar que la cojamos en brazos para bajarlas juntos.

Nos han dicho en la guarde lo inteligente que es, y estoy muy de acuerdo, a veces nos deja alucinados de cómo ha conseguido engañarnos para conseguir lo que quiere.

La verdad es que no puedo ser muy objetiva con mi pequeña, y me encanta contaros sus avances. A pesar de ser ya una pequeña personita que decide sus gustos e intenciones, aún tiene mamitis y le disgusta mucho estar sin su mamá. Seguramente lo que quedaría bien sería deciros que espero que poco a poco se vaya acostumbrando a que mamá trabaja, pero en el fondo y aunque deseo que mi niña sea la más feliz del mundo, me emociona que aunque ahora me vea menos, su frase favorita sea "mami no va", cuando me voy a trabajar por las tardes.

Una vez más os agradezco de corazón que hayáis perdido un ratito leyéndome. El tiempo pasa volando y ya mismo en otro de mis post os seguiré contando los avances de esta pequeña que tenemos en casa y que adoramos sus papás y sus hermanos.