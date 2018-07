Algunos imprescindibles de bebé

Hay muchos objetos y artículos, como os comenté en un POST anterior, que son útiles e imprescindibles pero yo me quiero centrar en algunos, quizás porque a mí me han resultado muy prácticos:

· Una bañera portátil:

La bañera portátil tiene muchas ventajas sobre las bañeras fijas, o la misma bañera de los adultos. Te permite gastar menos agua, es muy económica (al menos la nuestra), puedes llevarla a todos lados (viajes, vacaciones…), te sientes más seguro bañando al bebé sobre todo al principio, y además duran mucho tiempo. Mi bañera portátil es de STOKKE BABY.

· Vigila bebés con cámara y audio:

Fue un regalo de los amigos de mi marido, y no sabéis lo agradecida que estoy. Te sientes mucho más segura una vez que sacas al bebé del dormitorio de los papás y puedes seguir observándolo, y escuchándolo en todo momento sin necesidad de entrar varias veces al cuarto y poder molestarlo. En muchas ocasiones, Anita se quejaba, y con tan solo pulsar un botón del vigila bebés ella me escuchaba y se volvía a quedar dormida y mamá también. Nuestro vigila bebés es de MINILAND.

· Toalla al cuello:

Mi madre se ha volcado en todos lo necesario para Ana. Siempre ha mirado por nuestra comodidad. Uno de los múltiples regalos que nos ha hecho fue esta toalla maravillosa que te permite bañarla. Con la toalla puesta en el cuello, (enganchada por dos botones fáciles de abrochar y desabrochar) y una vez que terminamos el momento baño, puedes sacar al bebé sin agobios y sin que pase ni un segundo de frio. Además las mamás o los papás no nos pondremos hasta arriba de agua.

· Alfombra gateadora:

Los bebés conforme van creciendo necesitan más rato de juego y empezar a gatear o dar sus primeros pasitos. Esta alfombra gateadora de IMAGINARIUM, también un regalo de la abuela, ha sido estupenda para nosotros. Anita juega mucho en ella y luego se puede limpiar con un trapo y amoniaco. Es muy segura y práctica.

· Bugaboo:

No he probado muchos carros pero si os puedo decir que estoy encantada con el mío. Me hablaron desde un primer momento de este carrito, y la verdad es que finalmente nos decantamos por el BUGABOO CAMALEÓN. Es súper fácil de llevar y todo un todo-terreno. Lo hemos metido en campo, playa, piedras, y ha resistido a todo tipo de fechorías. Los peques de la casa se suben a jugar, y día a día sube y baja muchos escalones. Lo único que no me gustaba de este carro era la estética, pero con unas fundas monas lo puedes llegar a poner IDEAL. Estas fundas que no me pueden parecer más acordes y apropiadas para esta época de calor, las he conseguido en una página online que se llama ENFANTS ET MAISON.

Espero que os sirva y si os gusta puedo hablaros de más imprescindibles de bebé en otros futuros POST.

