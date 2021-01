Muere trágicamente la influencer embarazada de cinco meses, Emily Mitchell

Una mañana como cualquier otra, la influencer Emily Mitchell se encontraba desayunando tranquilamente en su casa de Rhode Island, cuando de repente empezó a encontrarse mal. Su marido, quien rápidamente intentó socorrerla, no tardaba en llamar a los servicios sanitarios que lamentablemente, a su llegada ya no pudieron hacer nada para salvarle la vida a Emily. La instagramer y creadora del blog ‘The Hidden Way’, fallecía justo antes del inicio de las fiestas navideñas, el pasado día 22 de diciembre.

Las causas de su inesperada e incomprensible muerte aún no han salido a luz. Lo único que se sabe acerca de la mañana del terrible suceso, es lo que ha compartido uno de los amigos de la influencer a través de sus redes sociales: “Em se estaba tomando su café y tostadas matutinos cuando de repente dejó de responder [...] Los médicos aún siguen trabajando para darle respuestas a la familia”.

La plataforma benéfica GoFundMe ha abierto una colecta virtual con el fin de recaudar los máximos fondos posibles para Joseph, el viudo de Mitchell y sus cuatro hijos, Finn, Isla, Edie y Lulu. La suma que hasta ahora han conseguido recaudar no para de crecer y es cierto que a la familia, le vendrá muy bien este amparo de cara a un futuro sin el sustento económico de Emily. No obstante, no les servirá para aliviar el profundo dolor y desconsuelo que en estos momentos y durante mucho tiempo, sentirá toda la familia de la joven bloguera.

Los creadores de la campaña benéfica agradecen también en la plataforma todo el apoyo recibido por parte de la enorme comunidad de fans que tenía la influencer. Asimismo, dejaban el siguiente mensaje: “Nuestros corazones están destrozados y muchos extrañarán mucho su presencia alegre. Em tuvo un gran impacto en la vida de muchas personas, y esta pérdida es incomprensible para cualquiera que la conociera. Nuestra amiga era una madre y esposa dedicada".

