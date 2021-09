El motivo por el que Laura Matamoros acabó en urgencias con su hijo Matías

Laura Matamoros ha pasado una noche difícil junto a su hijo Matías. Así lo ha compartido en su perfil de Instagram, herramienta que usa como diario personal en el que cuenta sus buenos y sus malos momentos. La colaboradora de televisión ha subido una foto en la que se aprecia que está en urgencias de un hospital. Sus seguidores se han quedado muy preocupados con la imagen y enseguida ella ha desvelado el motivo: su pequeño Matías había pasado fuertes episodios de tos.

Además ha revelado el diagnóstico final que les ha dado el médico: "Después de venir de urgencias pedríaticas… Mati tiene laringitis aguda. Ha tenido una noche… vamos, la ha tenido él y la he tenido yo. Mirad mi cara", ha reflexionado en sus historias, en las que se la ve con el semblante de no haber pegado ojo. Para más inri la hija de Kiko Matamoros no podrá recuperar la horas de sueño en su hogar por motivos profesionales: "Encima hoy tengo una sesión de fotos, súper guay que luego os contaré. Pero pobrecito mío, tiene una tos perruna. Tiene laringitis, vamos, está en el cole, está bien, pero es verdad que por la noche se agrava. Y es terrible esa tos", ha afirmado.

La expectación de sus followers ha sido muy alta ya que Laura esta embarazada. Por ello no ha tardado mucho en desvelar el porque han acudido a las urgencias. Su embarazo sigue el curso correcto y la joven esta en perfecto estado de salud. Recientemente reveló cuantos kilos había engordado durante el embarazo, en total han sido 9 kilos. Cabe destacar que en su primer embarazo engordó 30 kilos, ahora ha declarado en sus redes "Me estoy intentado cuidar mucho. Os lo estoy intentando transmitir de la mejor manera posible y es cuidando la alimentación, haciendo ejercicio y la verdad es que estoy muy contenta".

