El motivo por el que Irene Rosales tiene claro que no tendrá más hijos

Después de una temporada especialmente dura por el fallecimiento de sus padres con pocos meses de diferencia, por la guerra mediática que Kiko Rivera mantiene con Isabel Pantoja y por su repentina marcha de la televisión para recuperarse anímicamente, Irene Rosales recupera la ilusión gracias a la llegada de un nuevo miembro a la familia.

Tal y como ha anunciado la sevillana a través de sus redes sociales, una de sus hermanas, Vanesa, ha sido mamá de una preciosa niña llamada Teresa que ha devuelto la sonrisa a la familia, especialmente a la propia Irene. Más sincera que nunca, la sevillana ha desvelado cómo se encuentra y qué ha supuesto para ella el nacimiento de su sobrina "en el momento que más la necesitaba".

Además, y para sorpresa de todos, ha hecho una inesperada confesión, ya que, cuando todos pensábamos que Kiko y ella tenían planes para ampliar la familia, ha asegurado que no va a tener más hijos. "Tengo bastante claro que no volveré a ser mami, tengo dos niñas preciosas y un príncipe bellísimo. Ahora quiero disfrutar de mi, de la vida y de cada momento junto a ellos, pero jamás imagine que en el momento que más lo necesitaba ha llegado un angelito muy especial para mi", ha compartido una reflexiva Irene en su cuenta de Instagram con una fotografía en la que, sin poder ocultar que se le cae la baba, sostiene en brazos a su sobrina recién nacida.

"La pérdida de mis padres ha sido el mayor golpe que me ha dado la vida, me siento incompleta y vacía, a medida que va pasando el tiempo duele más, pero no queda otra que hacerte a ello", se ha sincerado, confesando que "lo único que he aprendido de este golpe tan duro es que hay que vivir la vida y disfrutarla porque solo hay una. Esta pequeña princesa de nombre Teresa ha hecho que mi alma vuelva a estar entera, porque ha venido a llenarnos de alegría".

Con su madre más presente que nunca en un momento más especial para la familia (la pequeña se llama Teresa en homenaje a ella) Irene ha concluido su reflexión más sincera mandando un mensaje a su "mami" y confesándole que, aunque tiene una "pena enorme" porque no pueda disfrutar de la pequeña cuando "se ha desvivido por sus 5 nietos más que nadie", no duda que desde el cielo "protegerá y cuidará a Teresa. Y eso me deja muy tranquila". "Te echamos tanto de menos que duele. Te amo con locura abuela Teresa!", ha confesado muy emocionada.

