Mónica Cruz: “He recurrido a la inseminación artificial"

¡Por fin! Mónica Cruz habla sobre su embarazo, despejando así todas y cada una de las dudas que habían surgido estos últimos dos meses desde que apareciera con una más que incipiente barriguita y sin conocérsele pareja alguna.

A través de su blog en 'Smoda', Mónica lo ha dejado todo bien clarito: “He recurrido a la inseminación artificial. Me apetece contarlo también para tener la oportunidad de mostrar mi agradecimiento a todos esos anónimos que ayudan a muchas mujeres a cumplir, como yo, el sueño de sus vidas”, escribía la actriz.

“Quería evitar por encima de todo que se hablara de supuestos padres o supuestos candidatos a serlo. Eso es algo que no voy a permitir ahora ni, por supuesto, cuando mi bebé esté aquí: me niego a que esa sombra le persiga durante toda su vida. Mi primera reacción fue encerrarme en casa. Pero, según pasaban los días, me iba dando cuenta de que no me sentía bien conmigo misma, que estaba haciendo de esto, inconscientemente, un tema tabú”, añade la pequeña de las Cruz.

Unas declaraciones de lo más íntimas y sinceras que han servido para que Mónica se quite un gran peso de encima. Y es que, al final de sus líneas sentenció: “Aquí estoy, feliz con mi bombo, alucinando cada día con los cambios de mi cuerpo y dejándome llevar lo mejor que puedo por este laberinto hormonal con el que intento aprender a convivir...”.