Mónica Cruz ha sido una de las invitadas este lunes en 'El Hormiguero'. La actriz ha revelado cómo ha llevado el confinamiento en casa junto a su hija Antonella, que hace tan sólo unos días cumplía siete años: "Me levanté a las ocho para decorar toda la casa y que fuera sorpresa, porque era un cumpleaños diferente".

La hermana de Penélope Cruz también se ha sincerado sobre lo que sucedió con su hija cuando pudo de nuevo salir a la calle, ¡dale arriba al play para verlo! Y es que tal y como la propia Mónica declara: "Tiene una edad que está en el medio, que entiende pero no entiende".

Y es que como para todos los padres, es una situación complicada: "Cuando tienes hijos, los miedos son muchísimos más. No quiero leer más para no pensar que mi hija va a tener una infancia así de limitada", y añade: "A ella también le afecta. No sé cuándo va a volver al colegio. Frustra cuando hay cosas que no puedes gestionar".

