Mónica Cruz, ¿embarazada de su primer hijo?

El clan de los Cruz podría estar a punto de recibir un nuevo miembro. ¿Se han lanzado finalmente Penélope Cruz y Javier Bardem a darle un hermanito al pequeño Leo? ¡Nada de eso! La que podría estar embarazada de tres meses es la hermanísima, Mónica Cruz.

Así lo anunció la periodista Beatriz Cortázar en su blog para el periódico ABC tras varias visitas al Ruber Internacional por parte de la actriz y bailarina. La última vez que ‘Mo’ se dejó ver fue hace tan sólo unos días en el estreno de Skyfall en Madrid, y por su ceñidísimo vestido, nadie podría haberlo imaginado.

Por el momento, la mediana de los hermanos Cruz, ni confirma ni desmiente. Es más, la noticia ha dejado sorprendidos a más de un@, puesto que no se le conoce pareja estable. Eso sí, chicos no han faltado en su vida: una de sus últimas relaciones fue junto al también actor Álex González, ex de Chenoa, con el que estuvo más de un año. Antes de él, mantuvo relaciones con otros rostros conocidos de la pequeña pantalla como, por ejemplo, Miguel Ángel Múñoz, Fabián Mazzei o Enrique Arce.