El momento en el que los hijos de Tania Llasera se conocen

La semana pasada Tania Llasera se convertía en madre de su segundo hijo, una preciosa niña para la que ha elegido otro nombre muy artístico como el de su primer hijo Pepe Bowie: Lucy Lennox.

Una llegada muy especial que la familia ha vivido con gran emoción. La presentadora ha compartido con todos sus followers cómo vivió su hijo mayor la llegada de su nueva hermana a casa.

"No llevé a Pepe a la clínica porque es muy pequeño y no hubiera entendido nada, solamente se asustaría al ver que yo no podía moverme (tras la cesárea). Así que su vida ha seguido normal y ahora hay un bebe en casa", escribía la presentadora junto a la tierna imagen que ha compartido de sus hijos.