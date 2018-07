La modelo australiana Hannah Polites, criticada por seguir teniendo un cuerpazo a los seis meses de embarazo

Desafortunadamente, al ser un personaje público nunca sabes cuándo acertar ni cuándo vas a desatar una polémica en las redes sociales. Esto es lo que le ha pasado a la modelo australiana Hannah Polites, que se ha llevado una enorme sorpresa al recibir una lluvia de críticas por seguir luciendo un cuerpo de escándalo a sus seis meses de embarazo.

Desde que se quedase embarazada, la top ha estado subiendo fotos del cambio de su cuerpo según iban pasando los días. El problema está en que la evolución de su tripita ha sido casi inapreciable hasta prácticamente las 25 semanas y al parecer esto supone un problema para muchos de sus seguidores, que la han acusado de no llevar una vida saludable durante el embarazo.

"Estás matando a tu bebé" o "Así es como estoy yo cuando me paso un día comiendo" son algunos de los comentarios que se han podido leer en sus publicaciones de Instagram. A pesar de que Hannah se muestra de lo más feliz y está claro que le encanta presumir de barriguita, los internautas opinan que seguir llevando una dieta estricta es perjudicial para el bebé.

Consecuentemente, la modelo ha contestado a todos los que dudan de su responsabilidad como futura madre: "No dejo que los comentarios negativos me afecten, especialmente cuando sé que estoy tomando decisiones basadas en información real cuando se trata de nutrición, ejercicio en el embarazo y la maternidad. Para dejar claro, los médicos me han dicho que mi hijo está saludable. Todos los cuerpos de las mujeres deben ser celebrados, especialmente en un momento como es el embarazo", comentó harta de que la gente hablase sin conocer su situación.