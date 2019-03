Miranda Kerr se siente como 'la lechera' tras la llegada del pequeño Flynn

Hace unos días que vimos cómo Miranda Kerr volvía a las pasarelas, luciendo un cuerpazo de impresión. Esta chica no sabemos qué hará, pero no es normal que esté así de estupenda siete meses después de dar a luz al pequeño Flynn. Y ya no sólo nos referimos a su tipazo tras el parto, sino también a su espectacular escotazo...

La mujer de Orlando Bloom ha querido confesar en una entrevista cómo se siente con eso de la lactancia, la maternidad, el trabajo... La mamá modelo ha admitido que el equilibrio entre ser mamá y su carrera profesional es muy difícil, pero no imposible de llevar.

Sólo hay que verla últimamente, con su gordito encima todo el día. Que se va a China... Flynn debajo del brazo y para China. Que ahora hay que irse a Brasil... Pues cogemos los bártulos del peque y para allá que nos vamos. ¡Eso sí! Entre desfile y desfile, foto y foto, Miranda no para de bombear leche. “Cuando estoy en el trabajo, no hago otra cosa que bombear leche. Me siento como ‘la lechera’, pero vale la pena”, comenta la australiana.

Kerr también reconoció que “no se dio cuenta de lo difícil que es ser madre y trabajar” hasta este momento, pero lo tiene muy claro: “Mi prioridad es estar con él, así que ahora soy muy selectiva con mis trabajos”. Y quiso dar su truco de belleza, el que le ha hecho estar tan estupenda tan pronto: “la lactancia materna es lo que ha hecho que pierda el peso del embarazo... Y mi hijo es un niño con mucha hambre”. ¿Flynn dejará algo a su papá?