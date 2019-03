Miranda Kerr, Jennifer Lopez o Halle Berry entre las madres VIP más 'diver'

DE COMPRAS, AL PARQUE DE ATRACCIONES, A LA PLAYA...

Si hay recuerdos que no olvidarás nunca serán aquellos buenos momentos que pasaste junto a tu madre y no paraste de reír. Con motivo del auténtico 'baby boom' que estamos viviendo últimamente, repasamos a las mamás más 'diver' del panorama celebritero entre las que se encuentran Kate Moss y su hija con sus momentazos en la playa; Halle Berry y Nahla en el parque de atracciones o Jessica Alba de compras con sus niñas. Planes de lo más variopintos que dejan claro que como el amor de una madre, no hay nada...