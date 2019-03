Los mil y un embarazos de Jennifer Aniston

No cesan los rumores de que Jennifer Aniston está esperando un bebé prácticamente desde que se casó con Brad Pitt. Pero no sólo ha sido con el actor. Con cada relación que ha tenido Jen, las portadas se han llenado con la misma noticia. Ahora con Justin Theroux no ha sido distinto. Hasta hace poco días, todas las revistas abrían con su supuesto embarazo de 6 meses.

Casi todos los bulos que los medios han publicado, siempre a cerca de Jen, han ido sobre su triángulo amoroso o su maternidad. Esta última con mucha más presencia en las portadas ya que hemos podido ver a la atractiva actriz embarazada de pocos meses, embarazada de gemelos, de mellizos, embarazada de 6 meses, embarazada en secreto, queriendo adoptar y hasta yendo a bancos de fertilidad para ser madre soltera.

A pesar de que son 10 años prácticamente de rumores, Aniston nunca ha confirmado su estado de buena esperanza y no por falta de ganas de los periodistas. Comenzaron con su ex marido Brad Pitt, siguió con Vince Vaughn, con Paul Sculfor, Jason Lewis, John Mayer y ahora con su actual pareja Justin Theroux.

El último rumor ha sido sobre su gestación de 6 meses que publicó Look magazine y que llenaron las portadas de medio mundo. Muchas de ellas comparándola con Angelina Jolie y sus embarazos simultáneos. Tendremos que esperar a que Jennifer confirme que está esperando un bebé o por el contrario, lo comprobemos con nuestros propios ojos.