Miki Nadal y su mujer, Carola Escámez, han perdido el bebé que esperaban

Miki Nadal y Carola Escámez han perdido el bebé que esperaban. Su sueño de ampliar su familia se ha visto truncado, tal y como ha confirmado la propia Carola a través de su Instagram.

“Íbamos a ser 4, pero no ha podido ser, será, seguro... Embarazo ectópico. No he empezado bien el año, pero después de la operación de hoy, mi salud está mucho mejor y, casi fuera de riesgo. Ahora, a recuperarse para poder disfrutar de esta vida tan maravillosa. Besos !!”, escribía Escámez en su perfil junto a una imagen suya en la cama del hospital.

El mensaje de Carola es optimista y seguro que en un futuro le dan el tan deseado hermanito a su hija Carmela. Además, cuentan con el apoyo de sus seres queridos y compañeros de profesión para superar esta triste noticia.