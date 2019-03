Miguel Bosé publica un vídeo con sus hijos en mitad de la polémica con Nacho Palau

Miguel Bosé no se ha perdido la noche mas terrorífica del año y es que podemos ver en sus redes sociales como a través de un vídeo de Instagram 'denuncia' la aparición de seres extraños en su casa. En la publicación se ve a uno de sus hijos, por detrás de él, disfrazado con una careta de payaso blanca con pelo verde, el protagonista de la película de 'It'.

"Una mano que te toca así, una sombra o una luz que pasa... Creo que es posible, sí... Uf, me da un escalofrío extraño... No me gusta mucho ese tema", así bromea el cantante hablando sobre fenómenos extraños mientras su hijo le observa de lejos con su terrorífico disfraz.

El vídeo ha conseguido muchísimos likes en cuestión de horas, algo que no es de extrañar ya que Miguel Bosé cuenta con millones de seguidores y fans en todo el mundo.

Una vez más, el cantante trata de mantener la normalidad en su casa a pesar de los problemas que atraviesa tras la separación con Nacho Palau después de 26 años.