Miguel Ángel Silvestre comparte una foto suya de bebé por su cumpleaños

Miguel Ángel Silvestre no se puede quitar la sonrisa de la boca, pues el actor está en la cúspide de su vida profesional y parece que la personal no le va nada mal. Gracias a su papel como Lito en 'Sense8', Silvestre ha conseguido ya una buena reputación en el extranjero y no para de viajar por el mundo mientras graba la segunda temporada de la serie.

Actualmente, el intérprete se encuentra en Italia con el resto del elenco, país en el que el pasado 6 de abril cumplió 34 años. Lo que no sabía él era que iba a tener el mejor de los regalos en su día especial, pues su madre voló hasta allí y se presentó por sorpresa haciendo que su hijo estuviese, si cabe, más feliz.

Así pudimos verlo en un vídeo que subió a su cuenta de Instagram, donde ahora también ha publicado una imagen suya de recién nacido que nos ha enamorado a todos. "Este soy yo nada más nacer", ha escrito el actor. Qué mejor que una foto de la infancia para celebrar su cumpleaños en las redes sociales. ¡Felicidades!