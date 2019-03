Miguel Abellán revela sin querer el sexo del bebé que espera Natalia Verbeke

Parece que Miguel Abellán se va a quedar sin amigos como siga metiendo la pata de esta forma. Si hace tiempo revelaba sin querer la fecha de boda de su gran amigo Fonsi Nieto con Marta Castro, en esta ocasión, el torero se ha chivado de cuál será el sexo del hijo que espera la actriz Natalia Verbeke.

Durante una entrevista concedida en exclusiva a Europa Press, Abellán revela sin querer el sexo del hijo de su amiga. Cuando el periodista pregunta al diestro si finalmente el bebé que espera Verbeke es una niña, él responde tan natural y sincero como siempre: "Sí, bueno, no sé si ya lo sabíais o no. Igual he metido la gamba, ya la segunda, madre mía".

Un chivatazo que no sabremos cómo habrá sentado a la actriz que siempre se muestra de lo más celosa con su vida privada.