El mensaje de superación con el que la hija de Bimba Bosé ha despedido el año

Dora Postigo ha despedido el 2017 de una forma que seguro que pocos esperaban después de que fuese a finales de ese año cuando perdía a su madre Bimba Bosé. La hija de la modelo y Diego Postigo, a sus doce años de edad, ha mostrado ser todo un ejemplo de superación con el mensaje que ha compartido en su Instagram despidiendo a este duro año.

"Queridísimo 2017, ya era hora de que te fueras. Aunque no has sido mi mejor año has estado lleno de cosas buenas, gente nueva y muchísimos viajes y experiencias que te prometo que no olvidare...Gracias por todos esos momentos con mis amigos y mi familia y por toda esa gente que ha llegado en este maravilloso año y me ha cambiado la vida. Ahora por favor vete y nunca vuelvas", ha comentado acompañando a varias imágenes que resumen su año.

Dora ha demostrado a todos sus followers que, a pesar de que hace casi un año que perdió a su madre, la vida continúa y ha conseguido adaptarse perfectamente a todo lo que tiene que venir. Toda una lección de optimismo tras la que sus seguidores no han tardado en mandarle todo su apoyo y felicitaciones a la hija de Bimba.