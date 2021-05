El mensaje de Naomi Campbell tras anunciar que ha sido madre a los 50 años

El pasado 18 de mayo las portadas de los medios de comunicación y medios especializados en moda se hacían eco de una inesperada noticia: Naomi Campbell, la famosa topmodel de los años 90, anunciaba a través de sus redes sociales que había sido madre por primera vez a los 50 años.

Una feliz noticia que hacía pública compartiendo una imagen donde mostraba los pies de su bebé: "Una pequeña y hermosa bendición me ha elegido para ser su madre, tan honrada de tener esta alma gentil en mi vida que no hay palabras para describir el vínculo en mi vida que ahora comparto contigo, mi ángel. No hay mayor amor", escribía junto al post que publicó presentando a su bebé al mundo donde etiqueta a su madre Valerie Morris Campbell.

Una noticia que generaba un sinfín de reacciones: Marc Jacobs y las modelos Erin O'Connor y Mariacarla Boscono, la actrices Zoe Saldana y Sophie Turner… Hasta la propia Rosalía reaccionaba ante este notición comentando el post.

Tal ha sido el volumen de mensajes y cariño recibido que Naomi Campbell ha querido hacer uso de nuevo de sus redes para agradecer todas estas muestras de afecto.

"Nunca he sentido tanto amor como lo he hecho durante estas últimas semanas, estoy muy agradecido por el amor que le han brindado a mi hija. Y les agradezco a todos los tiernos mensajes de apoyo y deseos de cumpleaños. A pesar del año desafiante que todos hemos tenido, ha habido tantas bendiciones por las que estoy más que agradecida. Por la gracia de Dios estamos casi en la luz al final del túnel, fuerza y perseverancia. Amor, Naomi", escribe junto a una imagen done aparece rodeada de ramos de flores con un precioso vestido camisero blanco de manga larga.

Una instantánea que refleja el momento de felicidad que vive actualmente…