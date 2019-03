Melanie Olivares nos presenta a su hijo en una imagen posando en topless

Estábamos esperándolo y por fin ha ocurrido: ¡Melanie Olivares nos ha presentado a su hijo Lucho!

El pequeño que llegó al mundo hace dos meses se ha convertido en el juguete y la alegría de la casa.

Tal es la alegría que siente la actriz, que no ha dudado en presentar a su pequeño a través de su cuenta personal de Instagram.

Una presentación un tanto polémica, ya que la imagen que la intérprete ha elegido ha levantado mucha polémica porque en ella, Melanie está en topless con su pequeño en brazos dentro de la piscina.

Pero demostrando una vez más la naturalidad que tanto la caracteriza, la actriz no ha dudado en responder a los comentarios que han criticado esta foto: "Me pareció una foto bonita y mi bebé no puede estar más guapo, me gustan las fotos que transmiten y esta es una de ellas... Me llama más la atención la foto que el medio pezoncillo camuflado que se pueda intuir. Open your mind!".