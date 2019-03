Megan Fox y su marido, Brian Austin Green, ¡van a ser papás!

Hace menos de un año que la actriz daba a luz a su primer hijo, Noah, y al poco tiempo ya anunciaba que le encantaría seguir aumentando la familia. Y así ha sido. Megan Fox y Brian Austin Green han anunciado que van a ser papás de nuevo. Y es que después de nueve años juntos, el amor sigue palpable entre estos dos enamorados.

El anuncio del nacimiento de su primer hijo juntos, Noah Shannon, lo hicieron, como muchas otras parejas celebriteras, a través de Facebook: "Nos honra tener la oportunidad de decir que somos padres de esta hermosa alma y estoy eternamente agradecida a Dios por haberme permitido conocer este tipo de amor". La actriz está inmersa en el rodaje de "Las tortugas Ninja" en la que, según ha confirmado su representanre, Leslie Sloane Zelnickal, su embarazo no interferirá.

Su marido, Brian Austin Green, será papá por tercera vez, ya que tiene un hijo de 11 años - Kassius - fruto de su relación anterior con la actriz Vanessa Marcil, y también ha declarado sentirse muy feliz y contento.

Megan aseguraba hace unos meses que "hasta que no se tienen hijos, uno no se puede imaginar cuánto se puede querer a un ser humano. Quiero a Noah tanto como a mí misma". Parece que les ha encantado la experiencia y no se lo han pensado dos veces para buscar el segundo hijo. Le deseamos un feliz embarazo. ¡Enhorabuena, papás!