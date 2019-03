Martina Klein confiesa que el embarazo ha aumentado su exhibicionismo

Martina Klein se encuentra disfrutando de uno de los momentos más bonitos y emocionantes junto a Àlex Corretja. Después de seis años juntos, la pareja espera su primer hijo.

Un embarazo que tiene a Martina muy sorprendida, y es que con él parece que ha aumentado su vena exhibicionista. Así mismo lo revelaba la modelo junto a una imagen que ha publicado en su cuenta personal de Instagram donde presume de tripita.

"Happy Birthday to me!! ¡Muchas gracias por las felicitaciones de ayer! Así me encuentro, entrando en los 40 de la mejor manera posible. El embarazo ha incrementado mi exhibicionismo, pero es que no puedo estar más enamorada de este momento y de esta panzota, ¡el mejor regalo del universo!", una publicación que compartía con todos en las redes y donde la modelo se felicitaba por sus 40 años recién cumplidos.